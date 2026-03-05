С женским днем! У главного цветочного рынка Москвы запретили парковку

Парковку у Рижского рынка в Москве запретили с 6 по 8 марта

Для безопасности и удобства проезда в праздничные дни временно нельзя будет парковаться у Рижского рынка в Москве, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

С 00:01 6 марта до 20:00 8 марта парковка будет запрещена на дублере Третьего транспортного кольца возле дома № 88, строение 1, по проспекту Мира. Участок находится между Водопроводным переулком и проспектом Мира.

Парковка личных машин будет под запретом. Кроме того, стоянка такси в указанный период будет недоступна.

ЦОДД попросил столичных водителей заранее планировать маршруты и парковку. Обязательно нужно следовать требованиям временных знаков.

8 марта отмечается Международный женский день. Обычно на Рижском рынке в это время и в преддверии праздника очень много покупателей.

