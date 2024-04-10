С начала года в Ступине устранили более 817 ям

В городском округе Ступино ямочный ремонт с начала текущего года произвели в 817 точках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ямочный ремонт, ликвидация подтоплений на дорогах и во дворах — основные темы совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами.

«Ямочный ремонт на автомобильных дорогах местного значения в городском округе Ступино выполняет Ступинское ДРСУ. С начала года выявлено свыше 1020 ям, 817 из которых ликвидировано. Работы ведутся ежедневно», - рассказал Сергей Мужальских, глава округа.

По словам руководителя муниципалитета, выявлено 24 места подтопления автомобильных дорог. Разрушенное дорожное полотно восстановлено с укреплением обочины и перенаправлением потока талых вод, выполнены работы по восстановлению водопропускных труб, по отсыпке мест просадок и провалов. Подтопления устранены.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период – это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», - уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.