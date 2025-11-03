С начала года в России зафиксировано 54 смертельных случая в авариях с СИМ

Москва, Костромская область и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает ТАСС .

Согласно данным научного центра МВД России, с января по сентябрь 2025 года в Москве зарегистрировано 636 таких ДТП, в Костромской области — 187, в Санкт-Петербурге — 146.

Всего за отчетный период в России произошло 2 959 ДТП с участием СИМ, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако число погибших выросло на 22,7% — до 54 человек, включая пятерых детей. Ранения получили 3 062 человека, из них 956 — несовершеннолетние.

Наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Свердловской области и Санкт-Петербурге (по 5 погибших), Москве (4), Белгородской и Самарской областях (по 3).

Статистика показывает, что 96,3% погибших являлись пользователями СИМ, при этом каждый шестой пострадавший (16,6%) — пешеход, получивший травмы в результате наезда.