Рудченко объяснил, почему Маниже нельзя давать сцену: «Вспомните, что она говорила»

После возвращения певицы Манижи Сангин в Россию общественность не должна забывать про ее прежние заявления о специальной военной операции и теракте в «Крокус Сити Холле», заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, артистка возвращается в страну, что «снова тут зарабывать», сообщает NEWS.ru .

Возобновление выступлений Манижей не должно остаться без реакции российского общества, уверен продюсер. Рудченко считает, что важно напомнить о спорной позиции артистки по резонансным темам, которую она ранее публично озвучивала.

«Я надеюсь, что общественники помнят многое и в случае с возвращением Манижи в РФ смогут организовать определенный резонанс», — сказал музыкальный критик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что деятели культуры, подписавшие в начале спецоперации письма с ее осуждением, не высказываются против американо-израильских боевых действий в отношении Ирана. По его словам, такая избирательность свидетельствует о зависимости их позиции от политической конъюнктуры.

