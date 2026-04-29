Инфляция съедает сбережения, ключевая ставка может пойти вниз, а налог на проценты по вкладам бьет по карману. Куда безопасно вложить 1 миллион рублей, чтобы он не обесценился за 12 месяцев, но при этом оставался доступным, рассказал РИАМО финансовый советник, член Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Руслан Латыпов.

Банковские счета и вклады

Простейший вариант — накопительный счет: просто, доступно в режиме 24/7. Однако ставка доходности не фиксирована и будет снижаться вместе с ключевой ставкой ЦБ, обращает внимание эксперт.

Банковские вклады — аналогичны накопительным счетам, при этом можно зафиксировать ставку на 12 месяцев. Но если деньги нужны будут раньше, то при снятии будет потеряна доходность за весь прошлый период.

Облигации через брокерский счет

Потенциально облигации обладают более высокой доходностью, чем вклады. Это касается длинных ОФЗ и корпоративных облигаций надежных эмитентов.

«При реинвестировании купонов (например, раз в полгода или ежемесячно) доход может быть выше, чем по вкладам», — подчеркивает эксперт.

При этом существует риск изменения цены даже на горизонте 12 месяцев, поскольку стоимость облигаций зависит от ключевой ставки ЦБ и других рыночных факторов. При росте ставок цена бумаг падает, а при снижении — растет, но доходность к погашению может уменьшиться. Следовательно, требуется экспертиза для подбора качественных бумаг в портфель: анализ компаний, отраслей, макроэкономических факторов.

Фонды денежного рынка через брокерский счет

Еще одни способом является покупка паев фонда на брокерский счет, которые можно приобрести и продать в любой торговый день на бирже. Здесь доходность примерно на 1-1,5% ниже, чем текущая ключевая ставка ЦБ.

«Это аналог накопительного счета только с более высокой доходностью для тех, кто хочет временно „припарковать“ деньги и при этом иметь возможность быстро их забрать», — поясняет Латыпов.

Золото и драгметаллы

Золото и драгметаллы дают защиту от инфляции, сохраняют стоимость в кризисах. Кроме того, это понятный актив, который можно купить в разных формах (физические слитки, фонды). Однако доходность по таким активам низкая и есть риск коррекции после двух лет роста.

Валюта

Валюта позволяет заработать на ослаблении рубля. Сейчас курс аномально низкий — сильно ниже ожиданий инвесторов и управляющих, отмечает финансовый советник.

Минусы валюты заключаются в колебании курса, в наличии спреда при покупке и продаже. Кроме того, в РФ сейчас практически нет вкладов для валют USD и ЕВРО с доходностью, а значит сбережения будет съедать инфляция, добавляет он.

«Не вкладывайте все средства в один инструмент, важна диверсификация. Например, можно распределить сумму так: 30% — во вклады, 20% — в облигации, 30% — в валюту, 20% — в фонды денежного рынка. Следите за изменениями ключевой ставки ЦБ, инфляции, геополитической ситуации, которые влияют на доходность инструментов. Если ваша цель купить через год какой-то товар, который будет ввозиться в РФ из-за границы, увеличьте долю валютной части для нивелирования возможной курсовой разницы через 12 месяцев», — говорит Латыпов.

