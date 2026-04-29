«Она сказала да!»: Тимур Родригез и Катя Кабак женятся

Шоумен, певец, телеведущий и продюсер Тимур Родригез сделал предложение руки и сердца актрисе Кате Кабак. Судя по публикациям артиста в социальных сетях, возлюбленная сказала «да».

Родригез опубликовал трогательные фото, на которых обнимает и целует актрису. Кабак демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

Фотографии сделаны на фоне кинотеатра «Художественный». На фасаде горят большие буквы. Надпись гласит: «Она сказала да!».

Артист встречается с Кабак с 2023 года. До этого на протяжении 16 лет он прожил в браке с Анной Девочкиной, которая родила ему двоих сыновей — Мигеля и Даниэля.

Через суд он пытался в три раза уменьшить сумму алиментов, однако получил отказ. Родригез заявлял, что оставил бывшей жене недвижимость и «круглую сумму». Судя по социальным сетям артиста, он поддерживает отношения с сыновьями.

