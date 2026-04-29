На столичном строительном портале появились требования к цифровым моделям

На портале «СтроимПросто» появился новый раздел под названием «ЦИМ АГР в формате IFC: требования и практические рекомендации». Его задача — упростить и ускорить для разработчиков создание цифровых информационных моделей, необходимых при получении архитектурно-градостроительного решения (АГР), сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

В разделе сконцентрированы главные требования к формированию IFC-файлов и приведены прикладные советы, готовые к немедленному использованию в работе. Контент адресован профессионалам, взаимодействующим с цифровыми информационными моделями.

«Мы видим, что у разработчиков возникают вопросы на этапе подготовки IFC для архитектурно-градостроительного решения. Новый раздел аккумулирует все ключевые требования в одном месте и помогает сократить время на согласования. Это не просто набор правил, а понятный рабочий инструмент. Мы постарались изложить требования простым языком и показать, как избежать типичных ошибок. В результате процесс подготовки становится более предсказуемым и прозрачным», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Внутри раздела размещены четко выстроенные инструкции, иллюстративные примеры и разъяснения. Они позволяют не только соблюдать нормы, но и улучшать качество самой модели, что особенно критично на начальных стадиях проектирования, когда формируются основные характеристики будущего здания.

Благодаря такому инструменту уменьшается вероятность возвратов и повторных доработок, а это, в свою очередь, бережет время команд и приближает старт проектов. Единый стандарт подготовки IFC также делает коммуникацию между всеми вовлеченными сторонами более продуктивной.

Для профессионалов это не просто справочная база, а рабочий механизм, позволяющий уверенно проходить процедуру АГР и не допускать ненужных расходов. Отыскать раздел можно в базе знаний портала «СтроимПросто».

В Москве активно развивается и ускоряется программа реновации. В прошлом году ввели в эксплуатацию рекордные 2,3 млн кв. м жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тыс. квартир. Всего в программу включено 5176 старых домов, жители которых переедут в современные новостройки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал про внедрение сервиса на базе ИИ «Поиск коллизий в ЦИМ», позволяющего за 60 секунд находить ошибки в цифровых информационных моделях зданий.

Электронные сервисы для участников инвестиционно-строительной деятельности развивают в рамках нацпроекта «Экономика данных».