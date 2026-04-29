В поселке Софрино округа Пушкинский отремонтировали треть корпуса школы

сегодня в 12:08

Капитальный ремонт третьего корпуса Софринского образовательного комплекса в поселке Софрино округа Пушкинский выполнен на 35%. Работы ведутся по госпрограмме обновления социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят по адресу: улица Полевая, 5. В настоящее время на объекте задействованы 70 человек и одна единица техники. Строители выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

Здание образовательного учреждения построено в 1970 году, его площадь составляет 4451,9 кв. м. В рамках проекта предусмотрены внутренняя отделка помещений, обустройство входных групп, замена инженерных сетей, сантехники, окон и дверей. Также обновят фасад и кровлю, закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного корпуса запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.