С 28 сентября на маршрут № 23 в Лобне выйдут два дополнительных автобуса

Перевозчик «Мострансавто» с 28 сентября добавит два автобуса большого класса на маршрут № 23 между станциями МЦД Лобня и МЦД Сходня. Всего на линии будет девять машин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 28 сентября на маршруте № 23 между станциями МЦД Лобня и МЦД Сходня будут работать девять автобусов большого класса вместо семи. «Мострансавто» решило добавить две машины после анализа пассажиропотока.

Ранее перевозчик при поддержке администраций муниципалитетов, через которые проходит маршрут, напоминал пассажирам о необходимости оплачивать проезд. Это касается в том числе детей, молодежи и пожилых людей с учетом действующих льгот. Каждая оплаченная поездка попадает в статистику и помогает оценить фактическую загруженность маршрута.

Летом на маршруте № 6К в Лобне также добавили рейсы в утреннее и дневное время. Работу по улучшению транспортного обслуживания жителей округа продолжают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.