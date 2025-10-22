сегодня в 18:42

С 26 октября пригородные поезда перейдут на новый график движения

В этом году изменения в график движения поездов вступят в силу с 26 октября. Для пассажиров будут назначены дополнительные экспрессы, а также продлены маршруты ряда других поездов. Некоторые поезда станут ходить быстрее. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Корректировки в график традиционно вносятся совместно с МЖД. В этом году ежегодные корректировки расписания совмещены с переходом на зимний график. Ускорение стало возможно благодаря обновлению подвижного состава, а также оптимизации режимов остановок и переводу ряда поездов на другие пути.

Белорусское и Савеловское направления

На участке между Москвой и Одинцово назначены экспрессы:

Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово:

№ 7107, 7113, 7117 — по рабочим дням отправлением в 11:40, 16:43 и 18:08,

№ 7111, 7121 — ежедневно отправлением в 15:46 и 20:14.

Одинцово — Москва (Белорусский вокзал):

№ 7106, 7110 — по рабочим дням отправлением в 10:55 и 15:00,

№ 7118, 7120, 7122 — ежедневно отправлением в 18:09, 18:57, 19:26.

Ускорены поезда:

№ 7160 Можайск — Москва (Белорусский вокзал): отправлением в 14:40 — на 10 минут,

№ 7154 Звенигород — Москва (Белорусский вокзал): отправлением в 7:31— на 3 минуты.

На участке Москва (Белорусский вокзал) — Усово скорректировано расписание 16 поездов для более равномерного режима курсирования. Также на участке от Рабочего поселка до Белорусского вокзала снова будут курсировать поезда № 6967, 6966 отправлением в 14:31 и 13:44.

Ряд поездов будет дополнительно останавливаться на станциях Рабочий поселок, Сетунь, Немчиновка, Сколково, Баковка, Полушкино, Отрадное, Малые Вяземы, Санаторная, Театральная, Здравница, Некрасовская, Трудовая, Дачное.

Курское и Рижское направления

В график движения поездов дальнего пригорода внесены точечные корректировки для более равномерного интервала движения за пределами МЦД.

№ 6434/6433 Шаховская — Люблино отправлением в 20:18 будет продлен до Серпухова.

Назначены поезда:

№ 6444/6443 Нахабино — Чехов отправлением в 0:04,

№ 6242/6241 Москва (Курский вокзал) — Нахабино отправлением в 22:57.

Экспрессы № 7146, 7155 в/из Серпухова будут отправляться с Курского вокзала вместо Царицыно.

У ряда поездов скорректировано время следования и продлены маршруты.

Казанское направление

Назначен экспресс № 7190 отправлением в 17:28, который будет курсировать в вечерние часы пик с понедельника по четверг по маршруту Москва (Казанский вокзал) — пл. 88 км с остановками на станциях Выхино, Бронницы, Белоозерская, Виноградово, Конобеево.

Поезд № 6228 Москва (Казанский вокзал) — Куровская отправлением из Москвы в 9:24 будет продлен до Егорьевска.

Все 14 обычных поездов Москва (Казанский вокзал) — Раменское — Москва (Казанский вокзал) будут продлены до Ипподрома.

Ускорены некоторые поезда:

№ 6997 Рязань — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 16:54 — на 31 минуту,

№ 6992 Москва — Рязань отправлением в 8:44 — на 22 минуты,

№ 7182 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин отправлением в 8:47 — на 10 минут,

№ 6107 и 6127 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 7:13 и 15:34 — на 10 минут,

№ 6849 Куровская — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 17:39 — на 10 минут,

№ 6841р/6843В Куровская — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 16:07 — на 10 минут,

№ 7042 Москва (Казанский вокзал) — Рязань отправлением в 12:45 — на 3 минуты,

Ряд поездов будет дополнительно останавливаться на станциях Трофимово, 63 км, Совхоз, Радуга, 113 км, Беливо, Загорново, Конев Бор, Родники, Хрипань, 41 км, 90 км, Ботино, Игнатьево, Шевлягино, Подосинки, Анциферово.

Поезд № 6840 отправлением в 16:44 будет продлен до Черустей, поезд № 6861 отправится из Черустей в 19:32.

Киевское и Горьковское направления

Для сокращения интервалов на центральном участке назначены поезда:

№ 6031Р Храпуново — Нижегородская отправлением в 9:37,

№ 6035 Купавна — Нижегородская отправлением в 22:40,

№ 6593 Поклонная — Лесной городок отправлением в 0.15,

№ 6034Р Нижегородская — Фрязево отправлением в 10:45,

№ 6850/6849Р Поклонная — Балашиха отправлением в 19:10,

№ 6852/6851 Апрелевка — Марьина роща отправлением в 20:41.

Ускорены некоторые поезда:

№ 6993 Владимир — Москва (Курский вокзал) отправлением в 13:30 — на 22 минуты,

№ 6783/6784 Петушки — Поклонная отправлением в 15:19 — на 16 минут,

№ 6833/6834 Петушки — Москва (Площадь трех вокзалов) отправлением в 19:08 — на 10 минут,

№ 6609/6610 Крутое — Апрелевка отправлением в 4:17 — на 8 минут,

№ 6717/6718В Петушки — Москва (Площадь трех вокзалов) отправлением в 11:21 — на 7 минут,

№ 6995/6996 Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир отправлением в 14:22 — на 7 минут,

№ 6013 Балашиха — Нижегородская отправлением в 9:00 — на 4 минуты,

№ 7073/7074 Владимир — Москва (Площадь трех вокзалов) отправлением в 7:30 — на 4 минуты,

№ 7171/7172 Москва (Площадь трех вокзалов) — Крутое отправлением в 8:22 — на 4 минуты.

Ряд поездов будет дополнительно останавливаться на станциях Черное, Есино, Заря, 43 км, 87 км, 33 км, Казанское.

Павелецкое направление

Назначены дополнительные экспрессы:

№ 7205 Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье отправлением в 9:35 — ежедневно,

№ 7218Р Ожерелье — Москва отправлением 16:46 — ежедневно,

№ 7295 Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново отправлением в 17:15 — по пятницам.

Поезд № 7212 Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) отправлением в 11:55 будет курсировать ежедневно вместо рабочих дней.

Назначено 11 поездов, курсирующих в течение дня между Павелецким вокзалом и Бирюлево. Еще 6 поездов на этом участке будут курсировать ежедневно вместо рабочих или выходных дней.

Ускорены поезда:

№ 6076 Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) отправлением в 22:52 — на 9 минут,

№ 6060 Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) отправлением в 8:31 — на 8 минут,

№ 6013 Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново отправлением в 16:40 — на 7 минут.

Ряд поездов будет дополнительно останавливаться на станциях Булатниково, Дербеневская, 52 км, Калинина, Чертаново, Ленинская, Вельяминово, Привалово, Тульская.

Ярославское направление

Скорректировано расписание и пути прибытия/отправления ряда пригородных поездов. Также изменятся остановки на участке Москва (Ярославский вокзал) — Мытищи.

Назначено 14 дополнительных поездов на участках между Москвой и Мытищами, Болшево, Пушкино.

Ускорены поезда:

№ 6346 Москва (Ярославский вокзал) — Александров отправлением в 20:50 — на 15 минут,

№ 6328 Москва (Ярославский вокзал) — Александров отправлением в 14:05 — на 12 минут,

№ 6352 Москва (Ярославский вокзал) — Александров отправлением в 22:31 — на 10 минут.

Скорректировано время отправления ряда поездов дальнего пригорода по вечерам.

Экспрессы № 7184, 7185 Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) отправлением в 10:43 и 14:08 будут курсировать не только по рабочим дням, а ежедневно.

Ряд поездов будет дополнительно останавливаться на станциях Челюскинская, Клязьма, Тарасовская, Абрамцево, Строитель, Мамонтовская, Ашукинская, Зеленоградская, Семхоз, Заветы Ильича, 43 км, Калистово, Правда, Циолковская, Маленковская.

БМО.

По выходным назначены дополнительные поезда:

№ 6904 Яганово — Михнево отправлением в 9:15,

№ 6873/6973 Бекасово-1 — Детково — Яганово отправлением в 6:08.

Также в расписание поездов внесены некоторые точечные корректировки.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.