С 2 января в Москве изменится стоимость проезда на городском транспорте

С 2 января 2025 года в столице изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Корректировку тарифов проводят для эффективной работы и дальнейшей модернизации городской транспортной системы, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уже четвертый год подряд самым выгодным тарифом будет оплата проезда по биометрии — она составит 59 рублей. Проезд по билетам «Единый» на 365, 90 и 30 дней в среднем изменится на 2 рубля. Бесплатные пересадки между МЦД, МЦК, Метро и наземным транспортом сохранятся.

В сравнении с другими крупными городами России в Москве студенты и школьники по-прежнему получают одни из наиболее доступных проездных. Безлимитные билеты останутся наиболее выгодными среди крупных российских городов.

Нельзя будет приобрести билет «Единый» на 60 поездок со 2 января — пассажирам вместо него будет доступен более выгодный билет «Кошелек» — по нему поездки не сгорают в течение 45 дней, стоимость равна, а во время пересадок с МЦД, МЦК и метро на наземный транспорт будут действовать 50% скидка на следующую поездку.

Самые длинные поездки пассажиры совершают в Москве. При этом за предельное расстояние стоимость в столице намного ниже, чем в других крупных российских городах. С 2011 года проездные тарифы остаются на 25% ниже инфляции.

Стоимость хранения и перемещения транспортных средств с 1 января 2025 года также будет скорректирована, но останется ниже фактических затрат города на эвакуацию.

Полученные от корректировки тарифов средства направят на дальнейшее развитие транспорта города — модернизацию пассажирских сервисов, билетной системы и инфраструктуры.