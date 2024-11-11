С 11 ноября в Домодедове вышли на маршруты пять новых автобусов

С 11 ноября в городском округе Домодедово для жителей ЖК «Любимое Домодедово», ЖК «Европейский» и ЖК «Лунный» на автобусном маршруте № 420 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» добавили три автобуса малой вместимости. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для жителей ЖК «Космос» и ЖК «Западный» на маршруте № 30 «ст. Домодедово — Аэропорт Домодедово»добавили один автобус малой вместимости и один автобус средней вместимости.

Благодаря увеличению автопарка интервал движения на двух маршрутах сократился с 10 до 5 минут.

С актуальным расписанием движения автобусов пассажиры могут ознакомиться на сайте АО «Мострансавто» или воспользоваться виртуальным помощником по номеру телефона 8(800)700-31-13.

Важно не только иметь новый транспорт, но и хороших, отзывчивых водителей. Так, например, недавно водитель автобуса Андрей Бирюков, который выполнял рейс № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», помог пассажиру и вовремя вызвал скорую помощь. Так профессионализм, эмпатия и неравнодушие становятся решающими в экстренных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.