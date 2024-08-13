С 1 сентября в России поменяется состав автомобильной аптечки

Юрист Таисия Вепренцева напомнила, что с 1 сентября 2024 года обновленная автомобильная аптечка будет состоять из 8 предметов, сообщает РИА Новости .

В нее будут входить спасательное одеяло, медицинские перчатки, маски, жгут, лейкопластырь, ножницы, бинт и маска для сердечно-легочной реанимации. При этом старые автомобильные аптечки можно будет использовать до тех пор, пока у них не завершится срок годности, но не позднее, чем 1 сентября 2027 года.

Вепренцева отметила, что огнетушитель и аптечку необязательно иметь в автомобиле для успешного прохождения технического осмотра.

Ранее терапевт Надежда Крикота сказала, что водители могут самостоятельно добавлять медицинские изделия в аптечку. Она порекомендовала хранить в боксе дезинфицирующие средства.