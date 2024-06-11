Водителям объяснили, что следует хранить в автомобильной аптечке

Терапевт сервиса DocMa Надежда Крикота рассказала, что водители могут по собственному усмотрению пополнять автоаптечку дополнительными медицинскими изделиями или препаратами, сообщает «Секрет фирмы» .

По ее мнению, в таком боксе необходимо хранить не только бинты и лейкопластыри, но и дезинфицирующие средства. Среди них — йод, хлоргексидин и раствор перекиси водорода. Они позволят обработать раны и очистить руки, напомнила врач.

Также Крикота посоветовала приобрести ремни для фиксации конечностей и нестероидные противовоспалительные препараты, в том числе ибупрофен.

«(Лекарства — ред.) обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом, уменьшают боль, лихорадку и воспаление», — объяснила эксперт.

Медик считает, что в автомобильной аптечке также не будут лишними антигистаминные средства, например, цетиризин и акривастин. С их помощью можно побороть аллергическую реакцию, раздражение и отек.

Крикота рекомендовала не пренебрегать и нашатырным спиртом. Этот раствор поможет в случае обморока или отравления.