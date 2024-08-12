С 1 октября действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии
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Российское правительство в официальном Telegram-канале сообщило, что проводит работу по укреплению российско-белорусской интеграции, начиная с 1 октября 2024 года, страховой полис ОСАГО начнет распространяться и на территории Белоруссии.
«Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей», — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.
Разработанный законопроект позволит водителям при страховой ситуации не вкладывать дополнительных средств на компенсацию при аварии на территории Белоруссии, эти компенсации будут автоматически включены в существующее ОСАГО.
Согласно планам, нововведение начнет действовать с 1 октября.
Ранее сообщалось, что свободное ценообразование полисов ОСАГО приведет к повышению цены на страхование. Ситуацию прокомментировал автоэксперт Петр Баканов.