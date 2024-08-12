С 1 октября действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии

Правительство РФ: с 1 октября ОСАГО будет действовать в Белоруссии

Российское правительство в официальном Telegram-канале сообщило, что проводит работу по укреплению российско-белорусской интеграции, начиная с 1 октября 2024 года, страховой полис ОСАГО начнет распространяться и на территории Белоруссии.

«Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей», — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Разработанный законопроект позволит водителям при страховой ситуации не вкладывать дополнительных средств на компенсацию при аварии на территории Белоруссии, эти компенсации будут автоматически включены в существующее ОСАГО.

Согласно планам, нововведение начнет действовать с 1 октября.

Ранее сообщалось, что свободное ценообразование полисов ОСАГО приведет к повышению цены на страхование. Ситуацию прокомментировал автоэксперт Петр Баканов.