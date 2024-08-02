Автоэксперт Баканов: свободное ценообразование ОСАГО вызовет подорожание страховки

Свободное ценообразование полисов ОСАГО с большой долей вероятности приведет к подорожанию автостраховки, а российские водители начнут массово от нее отказываться, заявил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

На среднесрочном горизонте Центробанк готов рассмотреть введение свободного тарифообразования по ОСАГО. Директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов ранее сообщил, что с марта 2024 года уже начали работать короткие полисы ОСАГО, где предусмотрен свободный тариф. По его мнению, отсутствие жалоб по ним станет весомым аргументом для введения свободного ценообразования для других вариантов полиса ОСАГО.

«К данному предложению стоит отнестись настороженно. Если отпустить цены в свободное плавание, они непременно поползут вверх. Стоимость полиса и без этого увеличивается, причем вне зависимости от того, была ли авария или нет. Страховщики начнут один за другим поднимать цены, и это может привести к тому, что водители начнут массово ездить без полиса. Возникнет страховое лобби монополистов, которые будут устанавливать цены, а все остальные будут ориентироваться на них», — прокомментировал Баканов.

По его мнению, вводить свободное ценообразование полисов ОСАГО справедливо лишь в том случае, когда приобретение страховки не является обязательным для водителей, чтобы и у покупателей была свобода выбора.

«Тогда бы страховщики боролись за клиента и предоставляли выгодные условия по цене. А обязывать автовладельцев покупать ОСАГО, у которого нет установленного тарифа — это неправильно», — считает эксперт.