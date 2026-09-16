РЖД запустят робота-проводника в российских поездах
Фото - © МАКС/РЖД
Глава РЖД Олег Белозеров на Международном форуме молодежи сообщил, что робот-проводник вскоре появится в поездах компании. Он уже прошел испытание на «Сапсане», пишет газета «Петербургский дневник».
Робот недавно совершил экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан».
Он встречает пассажиров, проверяет документы и создает хорошее настроение.
Ранее Белозеров сообщил, что новые направления высокоскоростных магистралей соединят около 80% россиян.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.