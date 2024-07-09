РЖД потратит 40 млрд рублей на электрификацию участка БАМа

По словам заместителя гендиректора ОАО «РЖД» Андрея Макарова, стоимость возросла, так как другие потенциальные потребители заморозили свои проекты, и разделить расходы уже не с кем. Сумму в 40 млрд рублей РЖД должны выплатить «Россетям» в 2024–2026 годах.

Сейчас «Россети» строят ЛЭП 220 кВ фактически только для ОАО «РЖД», которое осталось самым крупным заявителем на участке Комсомольск—Ванино. По-другому электрифицировать его не получится.

Макаров уточнил, что общая стоимость электрификации участков Комсомольск—Ванино и Комсомольск—Волочаевка превышает 220 млрд рублей. Он отметил, что в дальнейшем в рамках третьего этапа БАМа, понадобится строительство новых генерирующих мощностей.

Несмотря на большую стоимость затрат на электрификацию, проект считается экономически выгодным. Благодаря ему РЖД сможет сократить расходы на закупку дизтоплива минимум 40 млрд рублей в год.