РСА предложил подключить дорожные камеры к проверке техосмотра авто

На заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Российский союз автостраховщиков (РСА) высказал предложение о подключении камер на российских дорогах к проверке прохождения техосмотра у машин, сообщает «Коммерсант» .

По словам директора по защите активов РСА Сергея Ефремова, особенно часто без техосмотра ездят легковые такси.

«Машины у них, как правило, старше 10 лет. Обязательный регулярный контроль технического состояния им просто необходим. Но по факту его мало кто проходит», — подчеркнул Ефремов.

По закону техосмотр должны проходить легковые машины такси, автобусы и грузовики, но до 30% транспорта, по информации Союза операторов ТО, игнорирует данное требование. Как считает глава объединения Максим Бурдюгов, в этом случае ввод автоматической проверки будет логичным и правильным, тем более что сотрудники ГАИ почти не проверяют наличие диагностической карты.

Ефремов пояснил, что проверку можно сделать по распознанным госномерам авто, которые сверят с базой Единой автоматизированной системы техосмотра (ЕАИСТО). Системы «Паутина» и ЕАИСТО находятся в ведении МВД РФ. поэтому можно наладить обмен данными.

