Российским грузоперевозчикам могут снизить утильсбор на импортные полуприцепы и предоставить льготный лизинг на седельные тягачи, сообщают « Известия ».

Как рассказали в ассоциации «АвтоГрузЭкс», с 2025 года отечественные компании проигрывают конкурентам из КНР на международных линиях из-за неравных условий при покупке техники. Изменить ситуацию предложили в Минтрансе.

Ведомство выступило за создание доступного лизинга с госучастием для грузовых автотранспортных средств, включая седельные тягачи, а также за введение льготного коэффициента утильсбора на полуприцепы для международных перевозок.

По словам совладельца ПЭК Вадима Филатова, ставка по лизингу грузовой техники в РФ на 60 месяцев составляет 21–25%, а в КНР — всего 3–5% из-за господдержки. Вдобавок затраты на ремонт в РФ на 44% выше китайских. В таких условиях работать становится невыгодно, и рынок автоперевозок активно осваивают зарубежные конкуренты.

