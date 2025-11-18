Российским автолюбителям дали советы по управлению автомобилем в гололед

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев рассказал, как водителям избежать потери управления автомобилем в гололед после массовых аварий в Петропавловске-Камчатском, сообщает Газета.ru .

В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало снега в 4 раза больше нормы, что привело к массовым авариям и образованию гололеда на дорогах. Ковалев объяснил, как снизить риск потери управления автомобилем в таких условиях.

Эксперт рекомендовал водителям снижать скорость, так как гололед уменьшает сцепление шин с дорогой, а низкая скорость дает больше времени для реакции. Он подчеркнул важность увеличения дистанции между автомобилями минимум в 3 раза по сравнению с обычными условиями, чтобы избежать столкновений при экстренном торможении. Ковалев также посоветовал использовать зимние и шипованные шины, а при наличии — включать системы ABS и ESP для лучшего контроля на скользкой дороге.

«На поворотах лучше замедляться заранее, избегать резких движений рулем и торможений, чтобы не допустить заноса», — пояснил Ковалев.

Эксперт добавил, что в сильный гололед и снегопад предпочтительнее пользоваться общественным транспортом, который более устойчив к скольжению. Он также рекомендовал следить за прогнозом погоды, держать телефон заряженным и иметь запас топлива и воды в случае поездки.

Ранее в Петропавловске-Камчатском из-за сильного снегопада и гололеда произошло несколько крупных аварий на улицах Океанской и Космонавтов. Мэр города Евгений Беляев призвал жителей пользоваться общественным транспортом и сообщил о работе коммунальных служб.

