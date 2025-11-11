Российский бренд моторных масел признали общеизвестным товарным знаком

Торговая марка моторных масел G-Energy получила в России статус общеизвестного товарного знака — бренд зарегистрировали в Роспатенте. Признание бренда общеизвестным гарантирует правовую защиту популярных среди автовладельцев продуктов и служит для потребителей дополнительным подтверждением их качества.

Как уточнил начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль, сегодня предприятие представлено на российском рынке экосистемой розничных брендов.

«Учитывая широкую известность наших торговых марок, важно обеспечивать охрану интеллектуальных прав от незаконного копирования. Наша маркетинговая команда расширяет применение эффективных правовых инструментов. Нам удалось добиться статуса общеизвестных товарных знаков для всех трех основных розничных брендов компании: сети АЗС, премиального топлива, а теперь и автомобильных масел. Конечно, это стало возможно благодаря высокому уровню доверия потребителей к гарантированно высокому качеству нашей продукции и услуг», — отметил Александр Дыбаль.

Компания разработала бренд моторных масел в 2010 году для выпуска высокотехнологичных смазочных материалов, включая моторные, трансмиссионные и гидравлические масла, предназначенные для легковых и грузовых автомобилей. Разработка рецептур ведется в собственном Научно-исследовательском центре компании, где применяется цифровая платформа на основе искусственного интеллекта. Производство масел налажено на мощностях дочерней структуры «Газпромнефть — смазочные материалы» в Омске и подмосковном Фрязине.

Как пояснил генеральный директор компании Анатолий Скоромец, статус общеизвестного товарного знака — важная оценка качества работы компании. За 15 лет своего существования бренд моторных масел стал узнаваемым и востребованным у широкого круга потребителей

«По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), бренд известен 85% потребителей. У наших клиентов G-Energy прочно ассоциируется с высококачественными инновационными маслами, ассортимент которых насчитывает свыше 160 наименований для всех типов современной автомобильной техники», — добавил Анатолий Скоромец.