Российские ученые создали новую методику тестирования масел для АКПП

Институт проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН совместно с компанией «Газпромнефть-СМ» создали уникальную экспресс-методику тестирования масел для автоматических трансмиссий. Разработка позволяет оценивать характеристики опытных образцов всего за полчаса, тогда как раньше подобные исследования приходилось проводить только за границей. Новая технология соответствует самым строгим международным стандартам и существенно ускоряет создание отечественных масел для АКПП.

«Высокий уровень экспертизы и передовое оснащение позволяют „Газпромнефть-СМ“ разрабатывать уникальные продукты практически под любой запрос рынка. Мы постоянно совершенствуем собственную научно-техническую базу для обеспечения максимальной независимости в производстве высокотехнологичных смазочных материалов», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Испытания по новой методике организованы на мощностях Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ», где задействовано современное оборудование, точно имитирующее рабочие процессы в узлах трения автоматических коробок передач. Специалисты лаборатории ИПМех РАН, имеющие глубокую фундаментальную подготовку в области трибологии и располагающие передовым парком приборов, обеспечивают методологическую поддержку и проводят углубленный анализ готовых образцов. Такой тандем позволяет с высокой точностью определять способность масла защищать элементы АКПП от вибрационных нагрузок.

НИЦ представляет собой современную площадку, где сосредоточен замкнутый цикл разработки и изучения смазочных материалов. Ежегодно специалисты центра проводят свыше двух тысяч тестов, направленных на создание новых продуктов и усовершенствование существующих рецептур.

«Отрадно, что опыт и знания сотрудников института помогают нашей промышленности в создании высококачественной отечественной продукции. Разработка новой методики исследования совместно с „Газпромнефть-СМ“ — хороший пример тесного сотрудничества прикладной и академической науки, и мы уже видим его плоды», — пояснил директор Института проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН Сергей Якуш.