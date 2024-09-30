Российские автосервисы легко научатся ремонтировать китайские авто

Все обучаемо, а отсутствие подходящего инструмента обычно решается довольно быстро. Наши люди отличаются тем, что всегда находят решение для возникших проблем. Об этом РИАМО рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Если бы меня спросили, я не думаю, что это вызовет какие-то серьезные трудности. Все обучаемо, а отсутствие подходящего инструмента обычно решается довольно быстро. Наши люди отличаются тем, что всегда находят решение для возникших проблем», – сказал Попов.

Он добавил, что если не хватает технологических решений и приспособлений, можно вспомнить, как в 1990-е годы на рынках продавались устройства для замены сайлентблоков на «Жигулях» без снятия рычагов. Волжский автозавод говорил: «разбирайте подвеску, домкратите стойки, снимайте рычаги и меняйте», а рынок был заполнен специальными приспособлениями, с помощью которых можно было отжимать сайлентблоки без снятия рычагов.

«Я думаю, если есть проблема с обслуживанием, то, скорее всего, она касается не дилерского обслуживания. Тут просто нужно время для наработки навыков. Все остальное, связанное с продажей и обслуживанием, решается у дилера. Дилер, он и есть дилер, потому что он обучен, где-то у китайцев или в Китае, как обслуживать и ремонтировать автомобили», – отметил эксперт.

Попов уточнил, что относительно крупных ремонтов пока рано судить, ведь ни один китайский автомобиль, ввезенный после последних событий, не пробежал еще по нашей стране больше 100 тыс. км, так что для разговоров пока нет оснований.