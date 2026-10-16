Рейс FZ987 из Дубая в Москву не смог сесть в столичном аэропорту, в итоге он приземлился в петербургском Пулкове, пассажиров обещали доставить в пункт назначения на автобусе, сообщает «Осторожно, новости» .

Пассажир этого рейса рассказал, что самолет должен был прилететь во Внуково в 00:20. Однако в аэропортах региона ввели временные ограничения, поэтому лайнер час кружил в «зоне ожидания», после чего направился в Санкт-Петербург, где приземлился в 2 часа ночи.

В итоге пассажиры еще 4 часа просидели на борту. Затем им объявили, что «рейс отменен», и выпустили в город.

Людям пообещали, что их привезут в Москву на автобусе, но когда это произойдет — неизвестно. Многие пассажиры отказались и взяли билеты на поезд, так как у них «уже нет сил».

Всего из-за временных ограничений, введенных ночью в аэропортах Московского региона, было задержано или отменено свыше 200 рейсов. Задержки сказались и на других воздушных гаванях из-за позднего прибытия лайнеров в Москву.

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