Участник «Героев Подмосковья» Мясников рассказал о трудоустройстве по программе

Участник «Героев Подмосковья» и директор управления капитального строительства Дмитровского муниципального округа Владимир Мясников рассказал о трудоустройстве по программе. Он также отметил, что сам проект дал участникам управленческие знания, применимые не только на государственной или муниципальной службе.

«Если брать всех наших участников, то нельзя сказать, что существует какая-то система, при которой каждого после программы обязательно встраивают именно в государственное или муниципальное управление», — сказал Мясников.

Он отметил, что среди участников есть и те, кто до СВО занимался бизнесом и после возвращения остался в коммерции, — полученные знания пригодились им именно как управленческим кадрам.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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