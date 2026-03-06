Россиянки в 2025 году чаще выбирали Kia и Hyundai

Японские и южнокорейские марки стали самыми востребованными у россиянок на рынке автомобилей с пробегом в 2025 году, сообщает Газета.ru .

Сервис «СберАвто» проанализировал онлайн-покупки автомобилей с пробегом и назвал марки, которые чаще всего выбирали женщины.

«Наиболее популярной маркой у женщин среди автомобилей с пробегом стала Kia. На нее пришлось 11% всех покупок за 2025-й. Следом идут Hyundai (9%) и Lada (8,5%), которая в том году уступила лидерство и переместилась на третье место. В пятерку также вошли Toyota (8%) и Nissan (6%)», — отмечается в исследовании сервиса.

Несмотря на высокий спрос на Hyundai и Kia, в совокупности лидируют японские бренды. Южнокорейские автомобили занимают второе место по популярности, далее следуют немецкие, российские и китайские марки.

Среди моделей женщины чаще выбирали Hyundai Solaris и Kia Rio. Также в числе востребованных — Lada Granta и Vesta, Volkswagen Polo, Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Opel Astra и Kia Sportage.

