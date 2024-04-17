Россиянка рассказала о давке на стойке регистрации в аэропорту Дубая

Российская туристка Дарья рассказала, что вместе с мужем находится в аэропорту Дубая уже больше суток. По ее словам, в здании очень много людей, а после предложения перерегистрировать рейс на стойке образовалась давка, сообщает РБК .

«Самочувствие ужасное, потому что столько времени негде прилечь, вытянуть ноги, хотя бы часок поспать и полноценно перекусить. А впереди еще неизвестное количество часов ожидания. Самое ужасное, что здесь полный информационный вакуум», — сказала Дарья.

Она подчеркнула, что в здании аэропорта находится много людей, сидячих мест не хватает. При этом администрация воздушной гавани не выдает сданный багаж и не выпускает туристов из здания.

По словам Дарьи, они с мужем узнали об отмене своего рейса через соцсети авиакомпании Flydubai, в то время как в аэропорту объявлений не было. Помимо этого, пассажирам не предоставляют места в гостиницах, еду и воду.

Россиянка добавила, что во время попытки поменять билеты туристам предлагали вылет через несколько дней. Чтобы поменять билеты, пассажиры ругались и дрались. В результате давки несколько человек получили различные травмы.

Накануне в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) прошли аномальные дожди. За сутки в Дубае выпало почти две годовых нормы осадков. Это привело к подтоплению зданий дорог и аэропортов. Большинство авиакомпаний приняли решение отменить или перенести рейсы.