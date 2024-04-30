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Дождь и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в последний день апреля

В Подмосковье и столице во вторник температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, по области местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.