Дождь и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в последний день апреля
В Подмосковье и столице во вторник температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, по области местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В регионе прогнозируется переменная облачность.
Скорость юго-западного, западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление днем составит 759 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 10 — плюс 12 градусов, днем 1 мая столбики термометров покажут плюс 18 — плюс 20. Местами пройдет кратковременный дождь.