В Дубае за сутки выпало почти две годовых нормы осадков

За прошедшие сутки в Дубае выпало 142 мм осадков, что в 47 раз превышает норму апреля (3 мм) и в 1,8 раза больше годовой нормы (80,1 мм), сообщается на сайте «Метеовести».

Таким образом, город с населением 3 млн человек побил прежний суточный рекорд осадков в апреле. В 2011 году метеорологи зафиксировали лишь 16 мм влаги. Также был побит суточный рекорд по осадкам в течение года за всю историю метеонаблюдений. В 2010 году в Дубае выпало 80 мм дождевой воды.

Помимо этого, порывы ветра в Дубае достигали 19-26 м/с, а высота облаков составила 13-15 км. Высота волн в море достигала 3,5 м. На данный момент погода в арабском городе стала улучшаться.

Кроме того, аномальные осадки были зафиксированы в Иране. В городе Чахбехар выпало 132 мм осадков, а в городе Джаск — 121 мм.

Ранее стало известно, что российские туристы по несколько часов не могут выбраться из торговых центров в Дубае из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Российские и международные авиакомпании приостанавливают все вылеты, а отели продлевают проживание туристам.