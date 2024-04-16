В Дубае россияне застряли в торговых центрах из-за обрушившегося ливня

SHOT: россияне не могут попасть домой из затопленных ТЦ в Дубае

Семьи с детьми, среди которых есть граждане России, по несколько часов не могут выбраться из торговых центров в Дубае из-за обрушившегося на город ураганного ливня, пишет Telegram-канал SHOT .

Посетители торговых центров по чатам в Сети ищут частные такси или простых автомобилистов, которые смогут отвезти их домой, в отели или апартаменты. Работа общественного транспорта в городе временно приостановлена, самостоятельно покинуть магазины и кафе они не могут.

До вечера 17 апреля по решению местных властей в Дубае введен оранжевый уровень опасности.

Ранее власти Дубая попросили местных жителей и гостей города не выходить на улицу, где разбушевалась стихия. Сильнейший ливень сопровождается ураганным ветром.