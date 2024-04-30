Украинский эксперт предупредил о тактическом кризисе ВСУ

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Эксперт предупредил о тактическом кризисе ВСУ после успехов российской армии

ВСУ входит в тактический кризис на фоне успеха российской армии на фронте в районе Авдеевки, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Его слова со ссылкой на интервью YouTube-каналу Politeka цитирует РИА Новости .

После бегства подразделений ВСУ с позиций в районе Очеретино Украина не сможет долго противостоять России, сказал военный аналитик.

«Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ», — считает глава института.

Киев продолжит уступать районы если Россия продолжит развивать успех, добавил он.

Ранее сообщалось, что армия России освободила большую часть Работино, подняв флаг на северной окраине населенного пункта.