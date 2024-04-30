Российская армия заняла северную часть Работино

«На Запорожском фронте 71-й полк поднял знамя на северной окраине Работино. Боевики ВСУ спасаются бегством», — сказано в сообщении.

Эту информацию, под данным канала, подтвердили и украинские источники.

70-й, 71-й и 291-й полки, 136-я бригада и 76 дивизия ВДВ при поддержке авиации провели мощную наступательную операцию, выбив боевиков ВСУ с позиций в самом населенном пункте и вокруг него, уточняет канал.