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Два человека погибли при пожаре в квартире в Волоколамском округе

Возгорание произошло в квартире в селе Ивановское Волоколамского округа, погибли два человека, их личности устанавливаются, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о пожаре поступил в 02:45 во вторник. На втором этаже дома горела квартира, огонь охватил площадь в 3,19 кв. м. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 15 человек.

В 03:19 специалисты локализовали возгорание, а 03:24 потушили открытое горение. В 03:34 были ликвидированы последствия пожара.

На тушение возгорания выезжали 19 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС: 3 человека и 1 единица техники.

За минувшие сутки в Подмосковье произошел 81 пожар, спасен 1 человек. На ликвидацию огня выезжали 711 человек и 203 единицы техники.