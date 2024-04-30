Россиянина задержали за сотрудничество с украинской террористической организацией

сегодня в 07:32

ФСБ задержала жителя Приморья за сотрудничество с украинскими националистами

Житель Приморья был задержан за тайное сотрудничество с организацией, которая подконтрольна Минобороны Украины, сообщает РИА Новости .

Россиянин установил конфиденциальный контакт с представителем националистической организации, которая признана террористической в РФ. Он сам нашел контакт и инициировал общение в Сети, чтобы содействовать в деятельности против безопасности России.

По данному возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Злоумышленник задержан и помещен под стражу.

Специалисты продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по этому делу.

Злоумышленник признал свою вину и высказал готовность сотрудничать со следователями.