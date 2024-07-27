Голова в рюкзаке: шизофреник зарезал возлюбленную, а потом попал под машину

Житель Подмосковья отрезал голову своей девушке, попал под машину и впал в кому

В Московской области мужчина отрезал голову своей девушке и попал под машину, пытаясь сбежать. Сейчас злоумышленник в реанимации: он в коме с проломленным черепом, сообщает SHOT.

Тело 28-летней Анны без головы нашла мать мужчины. Она не могла несколько дней дозвониться до сына и поехала к нему домой в подмосковную деревню. По приезде она заметила на полу тело девушки, в туловище был воткнут нож. Сына при этом дома не было.

Голову жертвы полиция заметила недалеко от дома в рюкзаке.

Спустя сутки после убийства мужчина выбежал на трассу у коттеджного поселка «Медовое» в 7 км от его дома, начал бегать по проезжей части и кидаться на машины, в результате чего его сбили. Мужчина на данный момент находится в коме.

Злоумышленник страдал от шизофрении и пытался лечиться. Девушка знала о его диагнозе. В последнее время у мужчины обострилась агрессия.