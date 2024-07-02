«Коммерсант»: россияне стали чаще выбирать каршеринг на фоне роста цен на такси

Количество поездок на такси по всей стране сокращается, россияне стали чаще выбирать для передвижения каршеринг, сообщает « Коммерсант ».

По данным T-Data, в январе–мае 2024 года число поездок на такси по всей России сократилось на 2% год к году. Такой спад связывают с ростом цен на перевозки. По данным Росстата, в мае средняя стоимость поездки в такси составила 41,56 руб. за 1 км, а это на 30% больше год к году.

В некоторых сервисах уверены, что спрос на такси все еще сохраняется, а уменьшение количества поездок связано с оттоком водителей из-за ужесточения правил на этом рынке перевозок.

Как отметил глава «Чек Индекс» Леонид Симаков, в январе–июне 2024 года число поездок в такси по всей России выросло на 5% год к году. Несмотря на это, спрос на поездки заметно замедлился.

Россияне стали чаще выбирать каршеринг на фоне роста цен такси. Этот способ передвижения оказался дешевле. Если в ноябре 2023 года средняя стоимость в такси составляла 39 руб. за 1 км, то в каршеринге — 23 руб.

В январе–мае 2024 года количество поездок на каршеринге выросло на 3%. А с января по середину июня средний чек вырос на 10%, до 676 руб.

По подсчетам аналитиков, отечественный рынок каршеринга и кикшеринга в 2023–2028 годах будет расти быстрее других сегментов перевозок.