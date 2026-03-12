Россияне стали чаще перегонять автомобили внутри страны

«Авито Услуги»: интерес к перегону авто внутри городов РФ вырос почти в 2 раза

Россияне этой зимой заказывали перегон автомобилей внутри городов почти вдвое чаще, чем в прошлом зимнем сезоне. Об этом рассказали РИАМО в сервисе «Авито Услуги».

Эксперты отмечают, что повышенный спрос на услугу возник из-за зимних дорожных условий. Во время непогоды автолюбители чаще предпочитают доверять управление профессиональным водителям. Те лучше ориентируются в плотном потоке и могут быстрее реагировать на нештатные ситуации.

Среди междугородних направлений часто заказывали перегон автомобилей из Ростова-на-Дону (+65%). Также наблюдался рост заказов из Нижнего Новгорода (+30%), Владивостока (+18%) и Санкт-Петербурга (+10%).

Кроме того, у россиян повысился интерес к перевозке автомобилей с применением автовозов. По данным «Авито Спецтехника», этой зимой спрос на аренду данной техники вырос на 37% год к году. Услуги перевозки автомобилей автовозами внутри городов стали популярнее на 69%, а междугородняя транспортировка — на 37%.

«Авито» указывает на высокий интерес к покупке автовозов с пробегом. Такая техника в среднем стоит порядка 3,7 млн руб. Наиболее популярными моделями стали автовозы на базе Mercedes-Benz Actros, Volvo FM9, МАЗ 6430В9, КАМАЗ 4326 и Scania P-series.

