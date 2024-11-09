Россиянам рассказали, как бороться с запотевающими стеклами в машине

Причиной запотевших стекол внутри автомобиля является избыток влаги, которая может скапливаться в салоне из-за частого перепада температур или неисправности отопительной системы. Эксперты Общественной Службы Новостей дали несколько советов водителям, что делать, если стекла запотели.

Если стекла внутри машины часто запотевают, следует проверить на исправность резистор вентилятора и воздухораспределительные заслонки. Их поломка также может влиять на влажность в салоне.

Водителям не стоит игнорировать проблему запотевших стекол, так как она влияет на видимость и безопасность вождения. Первое, что нужно сделать, это проветривать салон и убрать лишнюю влагу, которая может скопиться, например, в ковриках. Далее следует пройти диагностику транспортного средства и устранить поломки отопительной системы.

Если окна часто запотевают, скорее всего, проблема в отопительной системе все-таки есть.

На окна в машине можно установить электронагреватели, которые удаляют влагу за несколько минут. Эти приспособления помогут и с удалением льда, который может появиться с внешней стороны стекол в зимнее время.

В борьбе с влагой в салоне также поможет правильно настроенный обогреватель, а также выключенный режим рециркуляции воздуха. Этим режимом в целом не следует злоупотреблять, так как сухой воздух не попадает в салон, а влажный «гуляет» по нему и оставляет влагу на стеклах.