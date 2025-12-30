Россиянам рассказали, что делать, если в поезде холодно и плохое белье

Температура в вагоне и качество постельных принадлежностей входят в услугу перевозки, за которую пассажир платит вместе с билетом, и при нарушениях он вправе требовать исправления ситуации и компенсации, сообщила РИАМО ведущий конструктор, идеолог и автор патентов по безопасности и эргономичности в поездах Светлана Егжанова.

Егжанова подчеркнула, что приобретенный билет является договором между пассажиром и перевозчиком. Помимо места, пассажир оплачивает обеспечение безопасных и комфортных условий на протяжении всей поездки. Это требование закреплено в уставе железнодорожного транспорта, обязывающем перевозчика предоставлять надлежащий сервис и гарантировать безопасность.

Нарушения температурного режима

Поддержание необходимой температуры в вагоне — прямая обязанность проводника. Летом в вагонах, оснащенных кондиционерами, температура должна быть в пределах от плюс 22 до плюс 26 градусов, а зимой и в межсезонье — от плюс 20 до плюс 24 градусов. Если в вагоне слишком холодно или жарко, пассажиру необходимо незамедлительно обратиться к проводнику с просьбой отрегулировать температурный режим.

По словам эксперта, пассажир также имеет право рассчитывать на исправность кондиционера, даже если он установлен не во всех вагонах, при условии, что наличие кондиционирования заявлено в классе обслуживания или фактически присутствует. В случае отсутствия реакции со стороны проводника эксперт рекомендует зафиксировать время и температуру, обратиться к начальнику поезда и получить отметку о возникшей проблеме. Данные меры могут потребоваться для последующей подачи претензии.

Постельное белье

Особое внимание эксперт уделила вопросу качества постельного белья. Эксперт отметила, что, несмотря на различие между понятиями «постельное белье» и «постельные принадлежности», для пассажира они представляют собой единый пакет услуг. В случае обнаружения грязного белья, пятен, неприятного запаха или неполной комплектации необходимо немедленно потребовать его замену.

Закон предусматривает соответствие предоставляемой услуги установленным стандартам качества. При выявлении недостатков пассажир вправе требовать их устранения, пропорционального снижения стоимости проезда или компенсации понесенных убытков, что зависит от конкретной ситуации и наличия подтверждающих доказательств.

Специалист рекомендовала направлять претензию напрямую перевозчику, чаще всего — РЖД или ФПК. В обращении необходимо указать персональные данные пассажира, дату поездки, номер поезда, вагона и места, маршрут следования, номер билета, а также детально описать все нарушения и обращения к проводнику. К претензии следует приложить фото- и видеоматериалы, если возможно, контакты свидетелей и отметку о неисправности, сделанную начальником поезда.

В заключение Егжанова пояснила, что, если перевозчик не реагирует на претензию или предоставляет формальный ответ, следующим шагом может быть обращение в Роспотребнадзор и транспортную прокуратуру.

