Россиянам посоветовали избегать парковок, где сигнализация «сходит с ума»

Парковки у крупных магазинов, таких как «Лента», «Максидом» и ТЦ «Мебельвуд» на Дальневосточном проспекте Санкт-Петербурга, вызывают растущее беспокойство среди автолюбителей. Местные жители, приезжающие за покупками, сталкиваются с проблемами, связанными с работой автомобильных сигнализаций. Некоторые водители подозревают, что за сбоями может скрываться преступная деятельность угонщиков, использующих устройства для сканирования радиосигналов сигнализаций, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

При изучении ситуации удалось пообщаться с одним из водителей, который регулярно оставляет свой автомобиль на парковке у «Ленты». Он заметил, что сигнализация перестала адекватно реагировать на команды. В аналогичных обстоятельствах находились и другие автомобилисты. Когда корреспондент сам посетил эту парковку, его автомобиль также продемонстрировал странные действия сигнализации, что подтвердило опасения водителей.

В ходе беседы с экспертами, мнения которых разошлись, один из них предположил, что проблемы могут быть связаны с системами безопасности самих гипермаркетов, в то время как другой указал на возможность перехвата сигналов злоумышленниками.

Чтобы повысить безопасность автолюбителей, автоэксперт Михаил Ракитский предложил несколько рекомендаций. В первую очередь, избегать таких проблемных парковок, и, во-вторых, рассмотреть установку механических замков, которые могут защитить автомобиль без применения сигнализации. Однако даже это не гарантирует полной безопасности, ведь угонщики могут воспользоваться более простыми методами, такими как эвакуация машины.

«Сигнализация — лишь отсрочка от угона», — отметил Ракитский.

Президент ассоциации автотуризма Сергей Лобарев также посоветовал водителям проверить состояние своих сигнализаций, чтобы исключить технические неисправности. В дополнение к этому, тем, кто столкнулся с подобными проблемами на парковках, рекомендуется обращаться в правоохранительные органы.