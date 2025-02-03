Россиянам ответили, почему нельзя прогревать машину во дворе перед поездкой

Прогрев двигателя перед поездкой — привычка многих российских водителей, однако не все знают о возможных штрафах за это. Юрист Александр Митрюк поясняет, что в жилых зонах действуют строгие правила, и за стоянку с заведенным двигателем предусмотрен штраф в 500 рублей, а в дворовых зонах — до 3000 рублей, сообщает «МИР 24» .

Согласно пункту 17.2 и 12.28 ПДД, нахождение с работающим мотором в жилой зоне более пяти минут запрещено и может привести к штрафу от 1500 до 3000 рублей. Контроль за длительным прогревом часто осуществляется на основе жалоб жителей. Установленные камеры и патрули ГИБДД фиксируют нарушения, особенно в районах с высокой плотностью автомобилей.

«Важно учитывать, что в каждом регионе могут быть дополнительные правила, регулирующие использование автомобиля во дворах, например, установленные санитарные нормы по шуму», — добавил юрист Георгий Габолаев.

Существуют способы оспорить штраф, если нет доказательств нарушения или если автомобиль находился на оборудованной стоянке. Кроме того, многие автомобилисты не знают о других неожиданных штрафах, таких как 500 рублей за предметы, ограничивающие обзор, или за нестандартные звуковые сигналы. Важно помнить, что прогрев двигателя не должен быть длительным, и многие производители рекомендуют сразу начинать движение.

Также в России за курение в машине с детьми в некоторых регионах (например, в Москве) предусмотрен штраф до 3000 рублей. Перевозка животных без соблюдения правил также наказывается штрафом в 500 рублей. За шум в ночное время (громкая музыка или сигнал) в жилых зонах с 23:00 до 7:00 штраф составляет до 3000 рублей. Незаконные модификации автомобиля могут привести к штрафу от 500 до 5000 рублей.