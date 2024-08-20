Россиянам ответили, какие водители получают самые большие зарплаты

По данным сервиса «Авито.Работа», в июле 2024 года в России выросли зарплатные предложения для водителей различных категорий. Наибольшее жалованье, по данным ресурса, предлагают владельцам категории CE — 162 545 рублей в месяц, сообщает «ФедералПресс» .

Лидеры в топе наиболее высокооплачиваемых водительских профессий — дальнобойщики. Им предлагают среднюю заработную плату в 219 992 рубля в месяц. Высокое жалованье фиксируется и у экспедиторов с тонарами: по 158 905 и 158 118 рублей соответственно.

На втором месте — водители с правами категории B. Такие шоферы могут рассчитывать на месячную зарплату в 132 852 рубля. Водители такси частично зависят от количества заказов и имеют среднюю зарплату в 118 074 рубля. Курьеры с правами B получают около 100 тысяч рублей в месяц, водители манипулятора — 99 253 рубля в месяц.

Тройку лидеров самых высокооплачиваемых водителей замкнули обладатели категории C — у них средняя зарплата составляет чуть больше 85 тысяч рублей. В этой категории больше всего получают водители автокрана, которым предлагают жалованье в 104 728 рублей в месяц.