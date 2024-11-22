Россиянам ответили, как защитить себя от обмана в автосервисе

Защита себя от обмана в автосервисах — задача непростая, особенно для тех, кто не разбирается в автомобилях. Автоэксперт Игорь Моржаретто предложил несколько советов, чтобы защитить свои интересы и финансовые средства, сообщает «Вечерняя Москва».

Первое правило — обращаться только в проверенные сервисы, которые можно найти по рекомендациям друзей или отзывам в интернете. Важно внимательно анализировать предложения мастеров, поскольку они обязаны согласовать объем и стоимость работ с владельцем. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с другим специалистом.

Сейчас, в условиях дороговизны ремонта и запчастей, необходимо тщательно обсуждать все детали. Надежные сервисы предоставляют гарантию на свои работы, обычно от трех месяцев до года. Закон также требует, чтобы мастерские показывали новые детали клиенту и возвращали старые запчасти после ремонта.

«Они не имеют права сделать ремонт, не согласовав с владельцем автомобиля его объем и цену. Это прописано в законе о защите прав потребителя», — заявил эксперт.

Однако даже после всех этих мер неспециалисту сложно оценить качество выполненных работ. Поэтому рекомендуется доверять проверенным мастерам или контролировать процесс ремонта, чтобы избежать ненужных затрат. Главное — не стесняться задавать вопросы и проявлять бдительность.