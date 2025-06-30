Россиянам объяснили, при каких условиях доступны автокредиты под 0,01% годовых

Покупка автомобиля по практически нулевой процентной ставке кажется очень выгодной. Однако подобные предложения от банков и автосалонов доступны не всем клиентам. За «нулевыми» ставками нередко скрываются дополнительные требования. Такой информацией поделился менеджер продукта новых автомобилей на платформе «Авто.ру» Вадим Кохтев, сообщает kp.ru .

«Текущая ситуация создает у людей ощущение недоступности автокредитов. В ответ на это компании предлагают субсидированные программы. Условия зависят от модели, срока кредита, размера первоначального взноса. Но в любом случае они заметно выгоднее, чем среднерыночная ставка. Есть варианты взять автомобиль даже под 0,01% годовых», — пояснил эксперт.

Механизм следующий: автопроизводитель предоставляет скидку на автомобиль, но только при оформлении кредита. Эта скидка компенсирует банку его стандартную ставку, поэтому финансовая организация не остается в убытке. Покупатель якобы получает «льготный» заем и остается доволен. А производитель выигрывает, поскольку машина продана, хоть и с меньшей прибылью, но не залеживается на складе.

Кроме того, клиенту часто предлагают (а по сути — обязывают) подключить дополнительные услуги, без которых «специальные условия» не действуют. Обычно это страховые продукты — КАСКО и GAP. Последний покрывает убытки при угоне или тотальной гибели транспортного средства. Услуга полезная, но дорогостоящая и не слишком востребованная. Зато дилер получает от страховой компании солидное вознаграждение за ее продажу.