Россиянам напомнили о нормах тонировки по ПДД

Эксперт LEM Solution — о тонировке: светопропускание должно быть не ниже 70%

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин напомнил, что по правилам дорожного движения светопропускная способность передних стекол автомобиля должна быть не ниже 70%, сообщает RT .

Эксперт пояснил, что для водителя это означает минимальный эффект от пленки на передних стеклах.

«Также нельзя использовать зеркальные тонировки на передних стеклах. Причина прагматична. Зеркальная пленка на передних стеклах в солнечный день будет создавать отражение и блики, которые могу слепить встречные автомобили», — поделился он.

Ладушкин добавил, что на задних стеклах ограничения по использованию пленок отсутствуют.

«При выборе пленки для тонировки стоит учитывать не только ее светопропускную способность, но и качество. Со временем ее состояние может ухудшиться, что приводит к снижению обзорности и светопропускной способности», — отметил он.

Отдельно эксперт прокомментировал полосу в верхней части лобового стекла.

«Чаще всего такие полосы наносятся уже автопроизводителями или заводом по производству стекол, с соблюдением всех требований, а сама полоса наносится выше зоны обзора, что никак не ухудшает видимость, даже в темное время суток», — заключил Ладушкин.

