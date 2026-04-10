Россиянам напомнили о нормах тонировки по ПДД
Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин напомнил, что по правилам дорожного движения светопропускная способность передних стекол автомобиля должна быть не ниже 70%, сообщает RT.
Эксперт пояснил, что для водителя это означает минимальный эффект от пленки на передних стеклах.
«Также нельзя использовать зеркальные тонировки на передних стеклах. Причина прагматична. Зеркальная пленка на передних стеклах в солнечный день будет создавать отражение и блики, которые могу слепить встречные автомобили», — поделился он.
Ладушкин добавил, что на задних стеклах ограничения по использованию пленок отсутствуют.
«При выборе пленки для тонировки стоит учитывать не только ее светопропускную способность, но и качество. Со временем ее состояние может ухудшиться, что приводит к снижению обзорности и светопропускной способности», — отметил он.
Отдельно эксперт прокомментировал полосу в верхней части лобового стекла.
«Чаще всего такие полосы наносятся уже автопроизводителями или заводом по производству стекол, с соблюдением всех требований, а сама полоса наносится выше зоны обзора, что никак не ухудшает видимость, даже в темное время суток», — заключил Ладушкин.
