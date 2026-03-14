Россиянам может грозить штраф до 250 тысяч рублей за мойку машины во дворе

Автовладельцам, моющим машины во дворах многоквартирных домов, может грозить крупный штраф — до 250 тысяч рублей. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Машаров, сообщает РИА Новости .

Смывая с кузова грязь, реагенты и токсичные вещества, водители наносят вред окружающей среде. За такое нарушение для граждан предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 250 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, мойка во дворе может быть расценена как нарушение санитарных норм. Тогда штраф для граждан составит до 1000 рублей, для должностных лиц — до 2000 рублей, для юрлиц — до 20 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.

Эксперт также объяснил, как оспорить штраф: проверить законность протокола и убедиться в правильности указанной статьи КоАП, запросить фото- или видеодоказательства нарушения, подать жалобу в течение 10 дней через приложение «Госуслуги. Авто».

При этом протирание стекол, фар и номеров без использования химии нарушением не считается.

