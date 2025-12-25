Россиян больше суток незаконно удерживают в аэропорту Дели
Туристка из РФ поделилась с «Абзацем», что вместе с родственницей сидит в транзитной зоне аэропорта индийского Дели больше суток. У путешественников отобрали паспорта и посадочные талоны, чтобы оформить багаж, но документы обратно не отдали.
Также семье не выдают и чемодан с вещами на протяжении более 14 часов. При этом у россиянок есть право покинуть страну любой авиационной компанией.
«Но у нас забрали паспорта и фактически шантажируют, вынуждая купить билеты именно у них», — пожаловалась девушка.
Анна отметила, что людям долгое время не давали войти в интернет. Также им не дали еду. Причину случившегося не назвали.
Путешественница сказала, что уже обратилась в консульство РФ в Индии, а также индийское консульство в Москве. Девушка попросила разобраться в случившемся.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.