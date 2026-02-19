Россия вошла в топ-5 стран с самыми дорогими новыми автомобилями

Россия вошла в пятерку лидеров по дороговизне новых машин. За четыре года цены выросли почти в два раза, сообщает в Telegram-канале сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Средняя цена нового легкового автомобиля в РФ по итогам первого квартала 2026 года достигла 45 тысяч долларов (около 3,5 млн рублей). В период с 2022 по 2026 годы стоимость машин в стране выросла на 46%, при том что рубль остается относительно стабильным к доллару.

На данный момент Россия занимает пятое место в мире по этому показателю, уступая лишь Канаде, Великобритании, США и Израилю. Дороже всего новые авто стоят в Канаде (62 тысячи долларов), а дешевле всего — в Индии (11 тысяч долларов).

Высокие цены в России связаны с тарифной политикой. При импорте или крупноузловой сборке стоимость удваивается.

