Россия ограничит ввоз иномарок из Беларуси, Кореи, Грузии и Киргизии с ноября

С 1 ноября вырастет утильсбор на ввоз автомобилей в РФ для физлиц

Повышение утильсбора на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил с 1 ноября приведет к сокращению ввоза иномарок из Беларуси, Кореи, Грузии и Киргизии, сообщает Газета.ru .

С 1 ноября в России увеличится тариф утильсбора на автомобили мощностью более 160 лошадиных сил для физических лиц. Это изменение сильнее всего затронет импорт машин из Беларуси, Кореи, Грузии и Киргизии, где доля таких автомобилей превышает 80%. Об этом рассказал руководитель автомобильной платформы Pango Cars Антон Ганжа.

«Сильнее всего пострадают поставки из Беларуси, Кореи, Грузии и Киргизии, где доля машин свыше 160 л.с. превышает 80%. Ввоз из ОАЭ и Китая частично сохранится за счет более простых версий, а японский “правый руль” почти не почувствует изменений — там мощные авто составляют лишь 10%», — пояснил Ганжа.

Он отметил, что повышение утильсбора особенно скажется на премиальных брендах, таких как BMW и Mercedes-Benz, а также на модели Geely Monjaro, которая является ключевой для альтернативного импорта. Менее уязвимыми останутся праворульные Toyota, Nissan и другие марки с широким выбором машин до 160 л.с.

«Для покупателей это означает рост цен на премиум и мощные кроссоверы, тогда как массовый сегмент останется доступным. До 1 ноября ожидается всплеск сделок, когда будут пытаться успеть завезти автомобили по старым условиям», — заключил Ганжа.